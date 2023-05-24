«Правильно питаться и больше двигаться»: воронежцам рассказали, как избежать эндокринных заболеваний

Важным пунктом в профилактике эндокринных заболеваний является питание. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Воронежской области растет количество пациентов с заболеваниями эндокринной системы. Самая распространенная патология среди взрослого населения – сахарный диабет. Так, с начала года в областной больнице №1 по этому вопросу проконсультировали 5 200 человек. Стационарное лечение получили 700 больных, из них 235 были прооперированы.

Кроме того, среди часто встречающихся эндокринологических проблем специалисты отмечают болезни щитовидной железы и стремительно нарастающее ожирение.

- Ожирение имеет самый значительный прирост как в общей, так и в первичной заболеваемости. К слову, в структуре питания населения региона преобладают углеводсодержащие продукты: хлебобулочные изделия, сахар, картофель. Одновременно с этим наблюдается недостаток пищи с высокой биологической ценностью (молочные продукты, творог, сыр, кефира йогурта), а также дефицит овощей и фруктов (важнейших источников витаминов и минералов). Все это позволяет охарактеризовать фактическое питание жителей Воронежской области как углеводную модель потребления, - объясняют медики.

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭНДОКРИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Гипофункцию эндокринных желез вызывают:

- генетические дефекты ферментных систем;

- дефицит веществ, необходимых для синтеза гормонов;

- токсические факторы;

- иммунологические;

- ятрогенные (хирургические вмешательства, разрушение клеток и тканей под влиянием химиотерапии и облучения).

Гиперфункцию эндокринных желез провоцируют:

- опухоли;

- аутоиммунные заболевания;

- ятрогенные (передозировка гормональных препаратов).

ПРОФИЛАКТИКА РАССТРОЙСТВА ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ

В первую очередь, необходимо вести активный образ жизни и отказаться от вредных привычек. Следить за состоянием здоровья: знать свое артериальное давление, окружность талии, индекс массы тела, уровень глюкозы в крови и холестерина. И, конечно же, важным пунктом в профилактике эндокринных заболеваний является питание.

- Важен правильный баланс количества приемов пищи и процентного соотношения питательных веществ. Рекомендовано три основных приема и один перекус между завтраком и обедом. В идеале рацион включает: белки 15-20%, жиры - 30%, углеводы - 50-55%. В основе питания ежедневно должны присутствовать цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, бобовые, различные семена, свежие орехи, оливковое масло. Второй уровень предусматривает продукты, которые можно употреблять три-пять раз в неделю. Это молочные и кисломолочные продукты, рыба, морепродукты, птица и яйца. Разрешены один раз за семидневку сладости, красное мясо и обработанные мясные продукты: колбасы, копчености, различные полуфабрикаты, - поясняют специалисты.

Особое внимание, по словам экспертов, необходимо уделить водному балансу. Выпивать не менее полутора – двух литров день, за исключением сладких и газированных напитков.

Кроме того, в регионах с йодной недостаточностью йодированная соль помогает в профилактике заболеваний щитовидной железы. Одна чайная ложка в день такого вещества полностью удовлетворяет потребность взрослого человека в йоде. Также восполнить дефицит помогают морепродукты. Их тоже стоит добавить в свой рацион.

КСТАТИ

Эндокринологическим болезням больше подвержены женщины, чем у мужчин. Представительницы прекрасного пола в два раза чаще болеют диабетом. Ожирение и проблемы с щитовидной железой тоже встречаются преимущественно у женщин.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».