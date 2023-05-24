В Воронеже погиб мужчина, выпав с 19-го этажа

Воронежские следователи устанавливают обстоятельства гибели 33-летнего мужчины. Тело несчастного обнаружили ночью 23 мая в Советском районе. Труп лежал около дома по ул. 9 января. Местные жители сообщают, что мужчина выпал с 19-го этажа.

- При осмотре тела обнаружили телесные повреждения, характерные для падения с высоты. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.