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НовостиПроисшествия24 мая 2023 12:51

В Воронеже погиб мужчина, выпав с 19-го этажа

Следователи выясняют причину трагедии
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские следователи устанавливают обстоятельства гибели 33-летнего мужчины. Тело несчастного обнаружили ночью 23 мая в Советском районе. Труп лежал около дома по ул. 9 января. Местные жители сообщают, что мужчина выпал с 19-го этажа.

- При осмотре тела обнаружили телесные повреждения, характерные для падения с высоты. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.