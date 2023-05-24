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НовостиПроисшествия24 мая 2023 12:36

В Воронежской области женщину избили до полусмерти за то, что она налила мало спиртного

Горячительного напитка не хватило агрессивному рецидивисту
Юрий КОЗЛОВ
За жуткие побои, нанесенные знакомой, бывший вор рискует сесть на восемь лет.

За жуткие побои, нанесенные знакомой, бывший вор рискует сесть на восемь лет.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Во вторник, 23 мая, борисоглебским полицейским позвонили врачи местной больницы. Медики сообщили, что к ним привезли из дома на улице Полярной 49-летнюю женщину с травмой головы и переломами ребер. Она перенесла операцию по трепанации черепа. По указанному адресу дежурный направил опергруппу.

Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали 37-летнего ранее судимого за кражи мужчину. Он признался, что избил знакомую. Рассказал, что пришел к ней в гости, и вместе с ней выпивал. В какой-то момент женщина налила, как ему показалось, слишком мало. Это настолько взбесило гостя, что он избил хозяйку руками и ногами, а потом убежал. Покалеченную женщину обнаружили соседи. Они и вызвали скорую.

- Рецидивиста арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.