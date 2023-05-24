В Воронежской области женщину избили до полусмерти за то, что она налила мало спиртного

За жуткие побои, нанесенные знакомой, бывший вор рискует сесть на восемь лет. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Во вторник, 23 мая, борисоглебским полицейским позвонили врачи местной больницы. Медики сообщили, что к ним привезли из дома на улице Полярной 49-летнюю женщину с травмой головы и переломами ребер. Она перенесла операцию по трепанации черепа. По указанному адресу дежурный направил опергруппу.

Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали 37-летнего ранее судимого за кражи мужчину. Он признался, что избил знакомую. Рассказал, что пришел к ней в гости, и вместе с ней выпивал. В какой-то момент женщина налила, как ему показалось, слишком мало. Это настолько взбесило гостя, что он избил хозяйку руками и ногами, а потом убежал. Покалеченную женщину обнаружили соседи. Они и вызвали скорую.

- Рецидивиста арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.