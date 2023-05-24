В Воронеже оштрафовали автора граффити «Аллеи рок-н-ролла»

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже оштрафовали автора граффити «Аллея славы рок-н-ролла» на стене исторического дома, расположенного на Плехановской, 16 у бара «Хлам». Об этом пишет издание De Facto со ссылкой на Центральный райсуд.

В итоге автору придется заплатить 7,5 тысяч рублей. В картотеке дела говорится, что художницу привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст.7.13 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»).