В Воронеже девушка лишилась более 800 тыс рублей после звонка "из банка"

16 воронежцев, ставших жертвами дистанционных мошенников, обратились в полицию 23 мая. Они потеряли в совокупности более двух миллионов рублей.

23-летняя жительница Воронежа перевела мошенникам 882 000 рублей после звонка «сотрудника службы безопасности банка», который напугал ее, что ее средства под угрозой отъема аферистами, и нужно срочно их «защитить». Потерпевшая потом призналась полицейским, что читала о такой схеме преступления, но, ответив на звонок, забыла все рекомендации правоохранителей.

Стражи порядка акцентируют внимание воронежцев, что мошенники всегда пользуются «эффектом неожиданности», придумывают новую легенду, чтобы жертвы не успевали думать, а действовали на эмоциях. Не отпускают внимание, постоянно переключают на других «специалистов» и задают все новые вопросы. Давят на «страх потери», запугивая, что «на ваше имя прямо сейчас берут кредит», «с вашего счета прямо сейчас снимают крупную сумму». Пугают историями о родственниках, попавших в ДТП. А еще призывают жертву к молчанию, оперируя тайной «операции по поимке преступника».

Помните об этом. И не ведитесь.