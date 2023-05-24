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НовостиОбщество24 мая 2023 11:14

Под Воронежем директора кадетского корпуса оштрафовали за тайное принятие на работу бывшего главного россошанского полицейского

По закону региональное ГУ МВД должны были известить об этом кадровом решении
Юрий КОЗЛОВ
Директору казачьего кадетского корпуса придется заплатить немалую сумму за молчание по поводу назначения своего заместителя.

Директору казачьего кадетского корпуса придется заплатить немалую сумму за молчание по поводу назначения своего заместителя.

Фото: из архива «КП»

Сотрудники прокуратуры Рамонского района обнаружили нарушение закона о противодействии коррупции при проверке Горожанского казачьего кадетского корпуса. Дело в том, что в 2022 году на должность заместителя директора назначили бывшего начальника ОМВД России по Россошанскому району. А по закону в региональном ГУ МВД должны быть в курсе дальнейшей карьеры своего в недавнем прошлом высокопоставленного чина. Однако полицию о его новом назначении не известили.

За такую забывчивость директора казачьего кадетского корпуса оштрафовали на 20 тысяч рублей. Также прокуратура внесла представление о привлечении к ответственности и других виновников этой недоработки.