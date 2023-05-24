В Воронеже отметили 45-летие Дома актера

фото департамента культуры Воронежской области

23 мая в воронежском Доме актера отметили 45-летие. И одновременно - 85-летие местного отделения Союза театральных деятелей РФ. В фойе разместили выставку, посвященную истории создания Воронежского отделения СТД РФ и строительству Дома Актера, который распахнул свои двери в апреле 1978 года.

В честь двойного юбилея было много поздравлений, в том числе - от председателя СТД РФ Александра Калягина. Лично поприветствовать приехали представитель Центрального аппарата Союза театральных деятелей России Ирина Антонова, Председатель Рязанского отделения СТД РФ, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов, Председатель Нижегородского отделения СТД РФ Сергей Кабайло.

В этот вечер в зале собрались работники театров, ветераны, театральная общественность. Воронежцам напомнили историю Дома актера. В представлении приняли участие актеры воронежских театров - Надежда Леонова, Юрий Овчинников, Александр Новиков и Андрей Мирошников, Юрий Смышников и Алексей Тюхин, Софья Овчинникова и Людмила Солод, Станислав Беляев и Софья Иголкина, Артем Бучнев и Евгений Шендеровский, учащиеся хореографического училища и актеры творческого центра «Неформат».