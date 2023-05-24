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НовостиОбщество24 мая 2023 10:40

Волонтеры помогли найти тело военного в Воронежской области

К ним за помощью обратились родственники
Евгения ФРОЛОВА

В одном из районов Воронежской области волонтеры обнаружили тело умершего военного, которого искали долгое время.

Как рассказали в поисковом отряде «Черноземье», к ним за помощью обратилась мать погибшего. Родные долгое время вели поиски, сначала обращались в силовые ведомства, но все было безуспешно.

Добровольцы откликнулись на их призыв. Они выехали на место, обозначили территорию и при работе 26 волонтеров тело погибшего было найдено. Конкретный район, а также обстоятельства гибели солдата, не сообщаются.