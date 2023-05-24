В Воронеже путепровод на Остужевской развязке готов на 50 процентов

фото мэрии Воронежа

Строительство Остужевской развязки, которая призвана разгрузить дороги Левого берега и снизить пробки, вышло на новый этап.

Возводится второй путепровод через железнодорожные пути на улице Остужева, его готовность составляет уже около 50 процентов, сообщили в мэрии Воронежа. Сейчас идет монтаж балок пролетных строений, устройство арматурного каркаса, деформационных швов и подходов к путепроводу.

На пересечении Минской и Остужева, где будет возведена двухуровневая развязка, переустраивают инженерные коммуникации, монтируют конструктив будущего путепровода, бурят скважины для опор освещения, делают съезды и тротуары.

В июне временное «турбокольцо» будет демонтировано. Для того, чтобы уменьшить неудобства для горожан, сделают для объезда «большое кольцо» – на возводимых сегодня съездах. Таким образом, транспортный поток направят по временной схеме, но уже по постоянным элементам развязки. Воронежцев заблаговременно проинформируют о всех подробностях новой схемы движения и дате, когда она будет введена.