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НовостиОбщество24 мая 2023 9:55

В Воронеже путепровод на Остужевской развязке готов на 50 процентов

Сейчас идет монтаж балок пролетных строений
Ярослав ИВАНОВ
фото мэрии Воронежа

фото мэрии Воронежа

Строительство Остужевской развязки, которая призвана разгрузить дороги Левого берега и снизить пробки, вышло на новый этап.

Возводится второй путепровод через железнодорожные пути на улице Остужева, его готовность составляет уже около 50 процентов, сообщили в мэрии Воронежа. Сейчас идет монтаж балок пролетных строений, устройство арматурного каркаса, деформационных швов и подходов к путепроводу.

На пересечении Минской и Остужева, где будет возведена двухуровневая развязка, переустраивают инженерные коммуникации, монтируют конструктив будущего путепровода, бурят скважины для опор освещения, делают съезды и тротуары.

В июне временное «турбокольцо» будет демонтировано. Для того, чтобы уменьшить неудобства для горожан, сделают для объезда «большое кольцо» – на возводимых сегодня съездах. Таким образом, транспортный поток направят по временной схеме, но уже по постоянным элементам развязки. Воронежцев заблаговременно проинформируют о всех подробностях новой схемы движения и дате, когда она будет введена.