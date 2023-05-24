Из-за игры «Факела» 28 мая перекроют четыре улицы в центре Воронежа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия предупредила воронежцев об изменениях в организации дорожного движения из-за футбольного матча, который пройдет 28 мая. Ограничения коснутся участков всех улиц у Центрального стадиона.

В частности, с 18.00 27 мая до 20.30 28 мая запрещают парковку на:

– ул.Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до улицы Чайковского);

– ул.Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

– ул.Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

– ул.Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 7.00 до 20.30 28 мая закрывают движение транспорта на участках:

– ул.Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

– ул.Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

– ул.Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

– ул.Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

На закрываемых для движения транспорта участках будет ограничен выезд с дворовых территорий, при этом проход для пешеходов останется свободным.

На период закрытия движения автобусные маршруты №№ 58В, 76, 76С, 49Б скорректируют путь следования:

– маршрут № 58В будет направлено с улицы Феоктистова по улице Мира, площади Черняховского, улицам Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улицам Мира, Феоктистова и далее по маршруту;

– №№ 76, 76С, 49Б – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении – с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.