Из-за игры «Факела» 28 мая перекроют четыре улицы в центре Воронежа

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Мэрия предупредила воронежцев об изменениях в организации дорожного движения из-за футбольного матча, который пройдет 28 мая. Ограничения коснутся участков всех улиц у Центрального стадиона.
В частности, с 18.00 27 мая до 20.30 28 мая запрещают парковку на:
– ул.Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до улицы Чайковского);
– ул.Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);
– ул.Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);
– ул.Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).
С 7.00 до 20.30 28 мая закрывают движение транспорта на участках:
– ул.Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);
– ул.Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);
– ул.Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);
– ул.Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).
На закрываемых для движения транспорта участках будет ограничен выезд с дворовых территорий, при этом проход для пешеходов останется свободным.
На период закрытия движения автобусные маршруты №№ 58В, 76, 76С, 49Б скорректируют путь следования:
– маршрут № 58В будет направлено с улицы Феоктистова по улице Мира, площади Черняховского, улицам Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улицам Мира, Феоктистова и далее по маршруту;
– №№ 76, 76С, 49Б – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении – с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.