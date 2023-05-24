Под Воронежем перевернулся «ГАЗон» после столкновения с иномаркой

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии с пострадавшим, которая произошла 23 мая в Аннинском районе.

Около 7.30 на 331-м километре автодороги «Курск-Воронеж» 27-летний водитель «ГАЗон Некст 3010», двигаясь со стороны Саратова в направлении Воронежа, по предварительным данным полиции, не верно выбрал скоростной режим и не учел метеорологические условия, в результате чего допустил занос машины. Из-за этого грузовик врезался в «Хавал Джолион» и перевернулся.

Водителя «ГАЗона» доставили в больницу с травмами.