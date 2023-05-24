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НовостиОбщество24 мая 2023 7:53

В Воронеже вернули на место мемориальную доску в память революционеров

Табличка исчезла при реконструкции Центрального парка
Ярослав ИВАНОВ
фото сообщества «Защита культурного наследия Воронежа»

фото сообщества «Защита культурного наследия Воронежа»

Воронежские общественники добились возвращения в Центральный парк мемориальной доски, посвященной нелегальному съезду Всероссийской революционной партии «Земля и Воля». Памятный знак был утерян в процессе реконструкции зеленой зоны. Активисты сообщества «Защита культурного наследия Воронежа» вели переговоры с городскими чиновниками о восстановлении мемориала с 2022 года. И, наконец, доску снова повесили в парке – на подпорной стене у озера.

Табличка рассказывает, что в парке летом 1879 года проходил нелегальный съезд всероссийской революционной организации «Земля и воля» с участием известных революционеров Георгия Плеханова, Софьи Перовской, Андрея Желябова, Веры Фигнер и других.