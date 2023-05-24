25 мая в Воронеже на дорогах пройдет рейд по безопасности пешеходов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 мая Госавтоинспекция проведет рейд по безопасности пешеходов. За прошедшую неделю на территории области произошло 14 ДТП, в которых пострадали пешеходы (из них пять – несовершеннолетних), а в самом Воронеже - 9 аварий с пострадавшими пешеходами. Сотрудники ГИБДД напоминают, что водителям перед пешеходным переходом необходимо снижать скорость, а пешеходы должны помнить, что переходить дорогу следует только по пешеходным переходам, а на перекрестках - по линии тротуаров или обочин. При этом нужно убедиться, что водитель их пропускает.

- Из причин аварий - переход проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора, ходьба вдоль проезжей части, появление на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Пешеходы не пользуются светоотражающими элементами на одежде и лишают возможности водителя своевременно отреагировать в опасной ситуации, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.