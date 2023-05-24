Под Воронежем автоледи пострадала при столкновении «Фиата» и «Рено»

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии с пострадавшим, которая произошла 23 мая в Семилукском районе.

Около 9.25 на 30-м километре автодороги «Обход Воронежа», по предварительным данным полиции, 73-летний водитель «Фиат Альбеа» при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении «Рено Сандеро» и врезался в него.

В результате ДТП 31-летняя автоледи на «Рено» попала в больницу с травмами.

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 110 ДТП, в них пострадали четыре человека.