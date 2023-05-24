Даурен Абеуов: Покупка медикаментов в онлайн-аптеке поможет сэкономить

Фото пресс-службы АО ЦВ Протек

Эта информация подкрепляется статистикой Воронежстата, который сообщил, что стоимость некоторых лекарств в области выросла почти в 2,5 раза за 16 месяцев.

В частности, “Ренгалин” в воронежских аптеках в январе 2022 года стоил в среднем 120,17 рубля, а в прошлом месяце уже 296,03 рубля. Отечественный анальгин за год и четыре месяца подорожал на 67%, валидол – на 35%.

Люди начинают задумываться о том, как сэкономить на медикаментах, чтобы траты на них оставались посильными для семейного бюджета. Один из выходов – подбирать вместе с лечащим врачом аналоги препаратов, основываясь на его международном непатентованном наименовании (МНН).

«Это дает большую свободу пациентам – они могут выбирать препарат, ориентируясь на свои финансовые возможности. Если мы говорим о массовом коммерческом сегменте лекарств, то на рынке, как правило, представлены препараты разных производителей с одинаковым действующим веществом», – поясняет директор департамента электронной коммерции маркетплейса «Здравсити» Даурен Абеуов.

По его словам, в маркетплейсе, например, по запросу известных лекарств от гастрита и язвы представлено порядка 40 товаров с одним и тем же МНН. При этом их стоимость варьируется от 65 до 400 рублей. Стоимость импортных препаратов от ОРВИ также выросла за последний год - на 82%, однако отечественные аналоги подешевели на 32%, добавил Абеуов.

При этом на практике врачи далеко не всегда назначают лекарства по МНН. По данным агентства Ipsos, российские медики предпочитают назначать конкретные препараты определенных брендов. При этом чаще всего так делают педиатры, гинекологи и урологи – доля их назначений по МНН не превышает 10%.

Между тем приказ Минздрава России от 24.11.2021 № 1094н предписывает назначать лекарственные препараты по МНН. Врач может указать в плане лечения или рецепте торговое наименование в случае отсутствия МНН. Так что пациент имеет право попросить указать в назначении не конкретный препарат, а МНН с описанием дозировки и схемы приема. А потом уже покупать лекарство. Удобнее всего это делать на онлайн-сервисах по заказу и доставке фармпрепаратов, рекомендует эксперт. По его словам, выбирая препараты дистанционно, можно делать это без спешки, с прицелом на бюджет, а потом уже получить препарат с доставкой на дом, если в заказе нет рецептурных лекарств, или забрать из удобной аптеки.

«На сайте или в приложении можно получить исчерпывающую подборку лекарств по действующему веществу во всех имеющихся в наличии дозировках, формах выпуска и от разных производителей», – отметил Даурен Абеуов.