Воронежский театр кукол готовит премьеру по «Маленьким трагедиям» Пушкина

фото театра кукол

Воронежский театр кукол имени Вольховского завершит 97-й театральный сезон «Маленькими трагедиями» Пушкина. Премьеру покажут 9 и 10 июня. Спектакль ставит режиссер из Санкт-Петербурга Людмила Федорова. Она уже знакома воронежским зрителям по спектаклю «Золотой цыпленок» (он стал лауреатом региональной театральной премии «Браво» в трех номинациях). В этот раз режиссер обращается ко взрослой аудитории (спектакль 14+).

В основе постановке три пьесы из пушкинского цикла: «Скупой рыцарь», «Каменный гость», «Моцарт и Сальери» - именно в этой последовательности.

- Этим решением мы подчеркиваем градацию возможностей человека, его дерзновений, отношений человека и Бога. В «Скупом рыцаре» Альбер даже в мыслях не мог посягнуть на убийство отца: барон умирает своей смертью, волей обстоятельств. В «Каменном госте» убийство все же совершено, но убийца становится таковым, отстаивая свою честь. В этом эпизоде присутствует вызов Всевышнему, пусть и шутливое, но посягательство на то, что неведомо. В истории с Моцартом и Сальери мы видим прямой вызов Создателю: происходит намеренное убийство, - отмечает режиссер.

В постановке использованы планшетные куклы, марионетки, а также играют актеры. Сценографией занимается художник Елена Белых. Она оформила в Воронеже спектакли «Плывет, плывет кораблик по имени Маршак», «Это - мальчик- рисовальщик», «Сказка об умном глупом мышонке», «Денискины рассказы», «Детский дневник войны», «Про умную собачку Соню» и другие. Музыку для спектакля написал композитор, актер и режиссер Альберт Халмурзаев.

В спектакле заняты Владислав Ефанов, Михаил Каданин, Григорий Вахрушев, Эдуард Кокарев, Владимир Руднев, Валерий Яваев, Дарья Сарычева, Анна Лужецкая, Юлия Скворцова, Ольга Бергман.

Ожидается, что спектакль «Маленькие трагедии» будет идти два часа с антрактом.