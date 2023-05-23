В Воронеже школу на улице Домостроителей достроят к концу 2023 года

До открытия школы осталось около полугода. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Строительство новой школы на улице Домостроителей Советского района завершат к концу 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Школа строится на средства национального проекта «Образование». На ее возведение выделили более двух миллиардов рублей.

Власти рассказали о том, какие сейчас работы делают на этом объекте. На первом блоке школы залили стены, колонны, межэтажные перекрытия. Рабочие планируют приступить к прокладке электросетей и вентиляции. На втором блоке строители занимаются межэтажными перекрытиями, кладкой кирпичных перегородок и наружных стен.