Мэр Воронежа временно отказался от идеи сделать проспект Революции пешеходным в выходные

Проспект Революции пока останется доступным для транспорта и в выходные. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Во вторник, 23 мая, на встрече со студентами ВГУ мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, что пока отказался от идеи сделать проспект Революции пешеходным в выходные. И обосновал свое решение:

- На двое суток просто не дать возможность людям пользоваться личным автотранспортом, мне кажется, это ограничение свободы личности. Честно скажу, пока не вижу этой возможности. Я бы перекрыл, если бы там никто не жил.

Вадим Кстенин также привел пример проспекты столицы Беларуси Минска. Там запрещена даже парковка машин. Но при этом есть возможность заехать в каждый из домов с обратной, не перекрытой стороны. Проспект Революции в Воронеже спроектирован так, что это сделать никак не получится.

Тем не менее окончательно от идеи сделать проспект Революции пешеходным мэр отказываться не собирается. Ее продолжают прорабатывать сотрудники профильных управлений городской администрации.