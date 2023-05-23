В Воронеже выпускники отметили последний звонок массовыми танцами под дождем

Танцы под дождем – романтично, но немного рискованно для здоровья. Фото: "Мой и твой Воронеж".

22 и 23 мая в Воронеже прошли праздничные линейки. Несмотря на пожелание властей проводить их в актовых залах, в некоторых школах торжество устроили во внутреннем дворе под открытым небом. Такое решение приняли в частности руководители СОШ № 38, 55, 81 и 97. При этом участников линеек пропускали в школы строго по спискам. Проходили только ученики, их родители и учителя.

Выпускники по традиции танцевали вальс. Причем их не смущал даже временами достаточно сильный дождь. Так было даже более романтично. Хочется надеяться, что танцы потом не обернутся простудными заболеваниями.

Немного цифр: в Воронеже в 2023 году выпускников 11-го класса было около 5,3 тысяч человек, а выпускников 9-го класса – более 10,2 тысяч.

Напомним, общегородской выпускной в Воронеже в 2023 году из соображений безопасности решили не проводить.