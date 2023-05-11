В Воронеже отменили общегородской выпускной

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Стали известны даты школьных праздников последнего звонка и выпускного вечера в этом году. Так, по всей стране последние звонки для выпускников 9 и 11 классов прозвучат 22 и 23 мая. А выпускные вечера пройдут 23 и 24 июня. Точную дату определит руководство каждой отдельной школы.

Но полюбившегося воронежцам общегородского выпускного в парке «Алые паруса» этом году не будет, сообщили чиновники. Хотя еще недавно в администрации готовились к популярному мероприятию.

Праздники для одиннадцатиклассников будут организовывать и проводить в каждой школе отдельно, уточнили в мэрии.