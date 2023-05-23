На Платоновфест в Воронеж не приедет скрипач Шломо Минц, а один из спектаклей переносят на осень

Борис Березовский уже выступал на Платоновфесте Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Платоновского фестиваля сообщила об изменениях в летней программе XII сезона форума искусств.

Скрипач Шломо Минц не сможет приехать в Воронеж. Но заявленный концерт спасет российский музыкант с мировым именем – пианист Борис Березовский. Ученик Элисо Вирсаладзе и Александра Саца - один из самых востребованных исполнителей мира. Он окончил Московскую консерваторию (класс), в возрасте 19 лет успешно дебютировал в лондонском Вигмор-холле, а в 1990 году завоевал Золотую медаль на Международном конкурсе имени Чайковского. Выступление виртуоза пройдет 8 июня в Воронежском концертном зале. В первом отделении Борис Березовский сольно сыграет сочинения Прокофьева, Рахманинова, а также Баха, Мендельсона и Крейслера в переложении Рахманинова. Во второй части вечера в сопровождении симфонического оркестра ВКЗ пианист исполнит Третий концерт для фортепиано с оркестром Прокофьева.

Еще одно изменение в программе: спектакль «Оружие сердец» Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке, запланированный на 6 и 7 июня, будет показан в сентябре. Постановку переносят из-за технических особенностей: оказалось невозможным адаптировать декорации к большой сцене воронежского театра драмы. Его покажут осенью на другой площадке.

- Для посещения концерта Бориса Березовского зрителям, купившим билеты на выступление Шломо Минца, обмен билетов не потребуется. В связи с изменением места показа спектакля «Оружие сердец», зрителям, купившим на него билеты, необходимо оформить их возврат и приобрести новые на сентябрьские показы, когда они поступят в продажу. Если покупка была совершена на сайте platonovfest.com или Kassir.ru, деньги вернутся автоматически, - сообщили в дирекции Платоновфеста.