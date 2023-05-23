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НовостиПроисшествия23 мая 2023 14:32

В Воронеже мамашу будет судить за смерть 8-летней дочки во время еды

Алкоголичка, мучившая ребенка, ответит по двум уголовным статьям
Юрий КОЗЛОВ
Уголовное дело алкоголички, замучившей свою дочь до смерти, будут рассматривать в Левобережном районном суде.

Уголовное дело алкоголички, замучившей свою дочь до смерти, будут рассматривать в Левобережном районном суде.

Фото: с сайта Левобережного районного суда.

Сотрудники прокуратуры Левобережного района сообщили о том, что дошло до суда дело 30-летней местной жительницы. Она ответит по двум статьям уголовного кодекса – за причинение смерти по неосторожности и за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением.

Так называемая мать обращалась с восьмилетней дочкой, как с животными нормальные хозяева не поступают. Алкоголичка оставляла ребенка без присмотра и продуктов на долгое время, пила в ее присутствии, не лечила девочку, когда она болела. В результате малышка разучилась сидеть, ходить, разговаривать. У нее развился целый «букет» заболеваний.

В конце концов в октябре 2022 года мамаша удосужилась покормить дочку. Лучше бы она этого не делала. Мамаша вышла из комнаты, а ребенок поперхнулся. Пища попала в дыхательные пути, и девочка задохнулась.

Уголовное дело будут рассматривать в Левобережном районном суде.