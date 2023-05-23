В Воронеже пенсионерка, отравившая насмерть нескольких собак, отделалась условным сроком

Приговор отравительнице собак оказался очень мягким. Фото: из архива «КП»

В Центральном районном суде Воронежа вынесли приговор 65-летней Ларисе К. Пенсионерка отвечала по уголовному делу, карающему за жестокое обращение с несколькими животными, повлекшее их гибель.

В суде посчитали доказанным, что в августе и сентябре 2022 года Лариса К. накормила нескольких собак в Центральном районе едой со смертельно опасным лекарством. Все животные в итоге погибли, при этом еще и страшно мучились.

Перед судом пенсионерка признала свою вину. Она призналась, что ненавидела собак с детства, с тех пор, как она пришла в гости, и домашний питомец хозяев ее покусал. Дело решили рассматривать в особом порядке. В итоге Лариса К. получила условный срок – три года. При этом испытательный у нее будет в два раза меньше – полтора года. Надо полагать, хозяев убитых собак такое наказание вряд ли устроило.