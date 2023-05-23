Воронежские гандболисты не смогли завоевать прямую путевку в Суперлигу

У парней Алексея Доронкина еще есть возможность исправиться. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В волгоградском МАУ ФОК «Молодежный» состоялся повторный поединок чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местный «Каустик» принимал «Воронеж». В случае ничьей или победы наши земляки завоевывали путевку в Суперлигу, поражение же гостей отправляло в элиту хозяев.

Увы, даже на ничью воронежцы не наиграли. Провалив первый тайм (11:17), воронежцы чуть улучшили картину во втором (14:12), но верх все равно взял «Каустик» - 29:25. В ТОП-5 результативных игроков нашего клуба вошли – Руфат Мухтаров, Евгений Грибков (по шесть очков), Владимир Немцев (четыре), Никита Сибирев (три) и Павел Матвеев (два).

Таким образом, по итогам чемпионата «Воронеж» и «Каустик» набрали по 49 очков, но по личным встречам (3:1) выше расположились волгоградцы, завоевавшие прямую путевку в элиту. Но у парней Алексея Доронкина еще есть возможность исправиться. Их ждут стыковые матчи – с омским «Скифом». Первая встреча состоится в спортивном центре «Гран-При» 28 мая. Начало игры в 16:00. Вход свободный.