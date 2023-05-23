В Воронежской области водитель пытался за 20 тысяч рублей скрыть свою пьяную езду

Вместо того, чтобы избавиться от административного дела, 40-летний лискинец «заработал» себе еще и уголовное. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 40-летнего жителя Лисок. Его обвиняют в покушении на дачу взятки.

В конце марта 2023 года этот мужчина попытался уговорить полицейского закрыть административное дело, возбужденное за пьяную езду. Для этого он готов был расстаться с 20 тысячами рублей. Он пришел в кабинет полицейского и положил ему эту сумму денег прямо в фуражку, лежавшую на столе. Страж порядка от взятки отказался, позвонил в дежурную часть. Вскоре 40-летнего лискинца задержали.

- На предварительном следствии мужчина признал свою вину. Впрочем, и без того доказательств в отношении него было предостаточно, - рассказал руководитель следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Роман Новиченков.