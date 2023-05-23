В Воронежской области обнаружили 882 земельных участка, на которых можно построить дома

Простора для строителей много, а вот желания им порой недостает. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронежской области обнаружили 882 земельных участка, предназначенных для жилищного строительства. Однако их используют не по назначению. Общая площадь этих участков – 1782 гектара. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

Среди этих неиспользуемых земель 787 участков подходят под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Их общая площадь - 1357 гектара. Еще 95 земельных участков предназначены для строительства многоквартирных домов. Их общая площадь – 425 гектаров.

Всего в России, по состоянию на первый квартал 2023 года, находятся 31 тысяча земельных участков общей площадью более 109 тысяч гектаров, которые могут использовать для жилищного строительства.