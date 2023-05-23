Замдиректора воронежского частного охранного предприятия лишился почти шести миллионов рублей, доверившись аферистам

Сначала мужчина перевел мошенникам 680 тысяч рублей со своих карт, а затем в десяти банках оформил кредиты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

50-летнему заместителю директора частного охранного агентства позвонили мошенники, которые представились сотрудниками Центробанка. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Аферисты сообщили о том, что кто-то заполучил его персональные данные и оформил на него кредиты в десяти банках и теперь мужчине необходимо перевести все эти деньги на «безопасный счет». И пошло-поехало. Сначала мужчина перевел мошенникам 680 тысяч рублей со своих карт, а затем в каждом из десяти названных банков оформил кредиты на общую сумму свыше пяти миллионов, переводя мошенникам на протяжении недели по 200 тысяч за одну транзакцию.

В итоге счет злоумышленников был пополнен на 5 миллионов 855 тысяч. После того, как банки стали отказывать потерпевшему в дальнейшем кредитовании, аферисты начали угрожать мужчине и тогда он понял, что общается не с сотрудниками Центробанка, после чего обратился за помощью в полицию.

Всего за минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрированы 11 сообщений о фактах мошеннических действий, совершенных бесконтактным способом и семь заявлений о хищениях денег с банковских карт. Общий ущерб составил около 12,5 миллионов.