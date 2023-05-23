Воронежец едва не убил собутыльника обухом топора

Между товарищами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник обухом топора ударил потерпевшего по голове. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть ОП № 1 УМВД России по Воронежу из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в приемное отделение доставлен 45-летний мужчина с тяжкими телесными повреждениями в виде перелома черепа. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские установили, что 20 мая этого года примерно в 1:25 потерпевший распивал алкоголь со своим 51-летним знакомым в квартире, расположенной на улице Минской. Между товарищами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник обухом топора ударил потерпевшего по голове. Мужчины поняли, что травма серьезная и сами вызвали скорую помощь.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Удалось изъять орудие преступления, одежду, обувь со следами крови, а также другие вещественные доказательства. В соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» злоумышленнику, который находится в изоляторе, грозит лишение свободы на срок до десяти лет.