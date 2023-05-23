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НовостиПроисшествия23 мая 2023 11:59

В райцентре Воронежской области соседи вытащили женщину и ее сына из горящего дома

Пламя уничтожило крышу
Олег КУЗНЕЦОВ
С пожаром сотрудники МЧС справились через 24 минуты после вызова.

С пожаром сотрудники МЧС справились через 24 минуты после вызова.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в понедельник, 22 мая, в Калаче в одном из домов на улице Широкой случился пожар. Загорелась кухня. В доме в это время находилась 37-летняя женщина и ее сын-дошкольник. К счастью, на помощь быстро пришли соседи. Они помогли хозяйке дома и ее сыну выбраться на улицу. Женщину госпитализировали с ожогами. Однако ее жизнь вне опасности. Ребенок травм не получил.

- В дежурную часть МЧС о пожаре сообщили в 17.58. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух машинах. Огонь полностью потушили в 18.22. К тому времени в доме 6x12 метров полностью сгорела и обрушилась крыша. Причину пожара сейчас выясняют, - рассказали в региональном ГУ МЧС.