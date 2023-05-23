В Воронеже оштрафовали директора гостиницы для беженцев из ЛНР за вспышку ковида

Директору придется раскошелиться. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директора гостиницы «Д-КОМ» на улице Дарвина, 2а, в котором размещаются вынужденные переселенцы из ЛНР, оштрафовали на 25 тысяч рублей за допущенную вспышку ковида. В это заведение Центрального района наведались с проверкой сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. И нашли немало нарушений санитарного законодательства.

В частности, после госпитализации заболевших ковидом не провели дезинфекцию помещений. Кроме того, работников гостиницы при приходе на работу не проверяли на симптомы инфекций. А еще не по инструкции готовили растворы дезинфицирующих средств. Да и за работой бактерицидных ламп как полагается не следили.

При этом работу гостиницы приостанавливать не стали.