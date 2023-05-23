У воронежца свыше 20 тысяч рублей похитила его виртуальная подруга из Краснодарского края

Злоумышленница привязала чужую карту к своему аккаунту в интернет-магазине. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В декабре 2022 года в отдел МВД России по Семилукскому району обратился 42-летний местный житель с заявлением о хищении денег. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Выяснилось, что житель Семилук на сайте знакомств познакомился с девушкой, с которой впоследствии общался в чате и по телефону. Он рассказал о своих переживаниях, связанных с отсутствием денег. Новоиспеченная дама предложила ему помочь материально и перевести на счет необходимую сумму. Мужчина согласился и сообщил девушке все персональные данные, указанные на банковской карте, а также код-подтверждения, поступивший на его мобильный телефон. Через некоторое время местный житель заметил списание денег на оплату покупок интернет-магазина и обратился в полицию. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела МВД России по Семилукскому району выехали в командировку в Краснодарский край, где задержали подозреваемую, ранее несудимую 23-летнюю жительницу Краснодара.

В настоящее время женщина во всем созналась. Она пояснила полицейским, что в ходе общения с потерпевшим решила воспользоваться его наивностью. После того, как он сообщил ей информацию о банковской карте, она привязала ее к своему аккаунту в интернет-магазине. А затем на сумму более 20 тысяч рублей приобрела мобильный телефон, а также чехол и защитное стекло к нему. В соответствии с пунктом «г» частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража» злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до шести лет.