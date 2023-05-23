В Воронежской области «Киа» сбила лося

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 22 мая, примерно в 14:15 в Грибановском районе на 608 километре автодороги Р-22 «Каспий», 35-летний житель Поворинского района, управляя автомобилем «Киа Рио», наехал на внезапно выбежавшего из лесополосы лося, а затем на световую опору. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы, был доставлен в медучреждение, госпитализирован. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области пьяный мотоциклист получил повреждения, наехав на бордюр.