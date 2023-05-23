Глава Минобрнауки РФ открыл вторую очередь карбонового полигона в Воронежской области

Валерий Фальков. Фото пресс-службы регионального правительства.

Вчера, 22 мая, министр науки и высшего образования Валерий Фальков с рабочим визитом побывал в нашем регионе. Об этом сообщает телеграм-канал Минобрнауки. Он посетил карбоновый полигон ВГЛТУ. Чиновник подчеркнул, что создание карбоновых полигонов не может быть успешным, если региональные власти не уделяют ему внимания. Он отметил, что в Воронежской области виден грамотный подход к проекту, поэтому и есть «системный серьезный эффект».

Полигон ВГЛТУ – это более 180 гектаров дубового и соснового леса с полезащитными полосами и пашнями. Также создается углероддепонирующая плантация площадью 156 гектар.

Уже высажено более миллиона деревьев. У ВГЛТУ есть свой тепличный комплекс: смарт-теплица, научная лаборатория, площадка для выращивания растений, испытательный полигон. Его используют для калибровки деревьев под высадку. К примеру, на полигоне высаживают тополь «Воронежский гигант», который поглощает парниковые газы лучше других деревьев. Более того, за год этот сорт тополя вырастает на 1,5 метра.