Вадим Кстенин и Владимир Ходырев поздравили выпускников с последним звонком

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Дорогие ребята, родители, учителя и педагоги дополнительного образования!

Искренне поздравляем вас с завершением учебного года!

Несомненно, за это время дети многому научились, узнали немало важной для себя информации, которая в будущем поможет определиться с профессией, найти любимое дело, стать опорой для своих родителей и государства. Вы сделали еще один важный шаг для этого! Юные воронежцы дали нам немало поводов для гордости, блестяще выступая на соревнованиях, олимпиадах и конкурсах разного уровня. В этом заслуга и самих ребят, и родителей, и их наставников. Высокий уровень на всероссийских смотрах демонстрировали и наши педагоги. Искренне гордимся каждым!

Но есть и другая немаловажная сторона обучения – это ваше единение, сплочённость, искренность, стремление помогать и созидать. Наши школьники вместе с учителями и родителями собрали тонны гуманитарного груза, написали тысячи трогательных и воодушевляющих писем бойцам в зоне СВО. Это в очередной доказывает, что сила России в вас!

Многих на летних каникулах ждут весёлые приключения и яркие события! Пусть они пройдут позитивно и незабываемо! Отдыхайте и набирайтесь сил! А мы сделаем все необходимое, чтобы в очередной День знаний для вас открыли двери новые школы и обновленные после ремонта.

Счастья вам, благополучия, солнечного лета!