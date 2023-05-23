В Воронежской области пьяный мотоциклист получил повреждения, наехав на бордюр

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, накануне, 22 мая, примерно в 3:00 по улице Пролетарской в Россоши, 36-летний водитель, находясь в состоянии опьянения (0,760 мл/л), ехал на мотоцикле «BSE Z7». Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

На участке у дома №162 он не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся. В результате ДТП водитель мотоцикла, а также его пассажир (личность устанавливается) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.