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НовостиОбщество23 мая 2023 5:24

В Воронежской области построят селекционно-семеноводческий центр на 100 рабочих мест

Он будет базироваться в Хохольском районе
Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 22 мая, губернатор Воронежской области Александр Гусев заложил первый камень в основание селекционно-семеноводческого центра Группы компаний «Золотой Початок». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Начать строительство планируется в июле этого года, завершится - в сентябре 2026 года. Объем инвестиций в проект составит два миллиарда рублей, появятся 100 новых рабочих мест.

На хохольской земле будут выращивать отечественные гибриды сельскохозяйственных растений, семена кукурузы, подсолнечника и иных пропашных культур отечественной селекции. Годовой объем переработки сырья составит десять тысяч тонн.