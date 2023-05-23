В Воронежской области построят селекционно-семеноводческий центр на 100 рабочих мест

Накануне, 22 мая, губернатор Воронежской области Александр Гусев заложил первый камень в основание селекционно-семеноводческого центра Группы компаний «Золотой Початок». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Начать строительство планируется в июле этого года, завершится - в сентябре 2026 года. Объем инвестиций в проект составит два миллиарда рублей, появятся 100 новых рабочих мест.

На хохольской земле будут выращивать отечественные гибриды сельскохозяйственных растений, семена кукурузы, подсолнечника и иных пропашных культур отечественной селекции. Годовой объем переработки сырья составит десять тысяч тонн.