Благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский» пройдет 27 мая

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 мая в столице Черноземья состоится благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский». Форум традиционно проходит в мае в Центральном парке.

В 11.00 в Зеленом театре наградят победителей премии общественно-государственного признания «Добронежец» за лучшие социальные проекты. Участники расскажут в интерактивной форме о своей деятельности.

С 11.00 до 16.00 на главной аллее парка запланировано много активностей - лекции, консультации, квесты, розыгрыши, конкурсы, спортивные состязания.

С 13.00 до 17.00 в Зеленом театре пройдет концертная программа с участием талантливых воронежцев.

В 17.00 начнется благотворительный концерт команды «Открытое сердце» в поддержку двухлетней Алины Кисиль.