В центре Воронежа рухнула растяжка с дорожными знаками

скриншот из соцсетей

Воронежцы сообщили о рухнувшей на проезжую часть растяжке с дорожными знаками. Инцидент произошел около 13 часов дня в самом центре города - на Плехановской, в районе остановки Застава. Видео происшествия очевидцы выложили в соцсетях.

Как отметили в городской администрации, аварийная бригада на месте занимается устранением ситуации. Видимо, по счастливой случайности знаки не зацепили проезжающие автомобили, по крайней мере, сведений о каком-либо причиненном ущербе в мэрию не поступало.