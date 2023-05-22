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НовостиОбщество22 мая 2023 14:42

В центре Воронежа рухнула растяжка с дорожными знаками

По предварительной информации, они никого не зацепили
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из соцсетей

скриншот из соцсетей

Воронежцы сообщили о рухнувшей на проезжую часть растяжке с дорожными знаками. Инцидент произошел около 13 часов дня в самом центре города - на Плехановской, в районе остановки Застава. Видео происшествия очевидцы выложили в соцсетях.

Как отметили в городской администрации, аварийная бригада на месте занимается устранением ситуации. Видимо, по счастливой случайности знаки не зацепили проезжающие автомобили, по крайней мере, сведений о каком-либо причиненном ущербе в мэрию не поступало.