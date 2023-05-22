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НовостиОбщество22 мая 2023 13:36

Под Воронежем юные спортсмены чуть не опоздали на соревнования из-за сломавшегося автобуса

Успеть ребятам на спартакиаду помогли автоинспекторы
Ярослав ИВАНОВ

Утром 21 мая на 28-м километре автомобильной дороги «Воронеж-Нововоронеж» в Каширском районе экипаж ДПС, патрулировавший район, заметил стоящий на обочине школьный автобус «ПАЗ». Как рассказал полицейским водитель, он вез из Эртиля на спортивные игры в Нововоронеж восемь юных спортсменов 15-16 лет. Но в Каширском районе автобус сломался.

Автоинспекторы нашли для водителя новый подшипник и помогли устранить неисправность. А после ремонта сопроводили автобус с детьми до стадиона в Нововоронеже, обеспечив безопасность на протяжении пути.