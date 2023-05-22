В Воронеже студент, желавший интим-услуг, заплатил мошенникам более 100 тыс рублей

За 21 мая в полицию обратились восемь жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных мошенников. Потерпевшие потеряли в общей сложности около миллиона рублей.

22-летний воронежский студент лишился 106 тысяч рублей из-за желания получить интим-услуги. При этом парню не удалось ими воспользоваться, а деньги он все равно потерял.

Дело было так: ночью 21 мая молодой человек просматривал канал популярного мессенджера по предоставлению интим-услуг. Но сделать заявку и воспользоваться услугами девушек с низкой социальной ответственностью так и не решился. Однако, на следующий день ему позвонил мужчина, который представился представителем салона интим-услуг. Звонивший обвинил парня, что из-за того, что он оставил несколько заявок, на сайте якобы произошел системный сбой. Чтобы снять блокировку сайта, мужчина потребовал от молодого человека немедленно оплатить оставленные заявки. Несмотря на то, что воронежец не делал заказов, он почему-то испугался и сделал перевод.

После этого «телефонный агрессор» вновь потребовал повторить операцию, якобы первый перевод был некорректным и организация опять терпит убытки. Парень вновь перевел деньги. Но когда уже и в третий раз от него потребовали оплаты, он обратился в полицию.