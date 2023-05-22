В центре Воронежа голая женщина разгуливала по ночной дороге

Несмотря на хит певицы Максим, вдоль ночных дорог все же лучше ходить обутым и одетым. Фото: с телеграм-канала «Типичный Воронеж».

Свидетелями сначала эротического, а потом и порнографического зрелища стали немногочисленные водители и прохожие, проезжавшие и гулявшие ночью по улице 20-летия Октября возле цирка. Прямо по дороге ходила голая женщина. Порой она устремлялась в погоню за машинами. А потом улеглась на асфальт и занялась онанизмом.

Шокированные свидетели безобразного поведения женщины вызвали медиков. Прохожую, которая была явно не в себе, отвезли в специализированное учреждение. Благо ближайшее было совсем рядом – на остановке «Некрасова» располагается областной психоневрологический диспансер.

Похождения голых людей весной для Воронежа – не редкость. Напомним, это один из периодов обострения заболеваний у психически неуравновешенных людей.