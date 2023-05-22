Ревнивый воронежец на улице ударил ножом соперника

В Воронеже врачи одной из больницы вечером 20 мая вызвали полицейских, когда в приемное отделение поступил 32-летний мужчина с ножевым ранением живота.

Оперативники установили, что в 22.45 потерпевший со своей девушкой выходил из торгового центра на улице Минской, когда к нему подбежал мужчина, ударил его ножом и убежал. Женщина сообщила правоохранителям, что опознала в нападавшем своего экс-возлюбленного.

31-летнего подозреваемого задержали в Центральном районе. У него изъяли нож, одежду и обувь со следами крови. В отделе полиции он признался, что хотел отомстить сопернику.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью задержанному грозит до 10 лет заключения.