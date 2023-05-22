В Воронеже осудят женщину, которая травила бездомных собак колбасой с таблетками

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Полиция сообщила об окончании расследования уголовного дела по факту жестокого обращения с животными, повлекшее гибель и увечье нескольких собак (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 22 мая.

Инциденты произошли в августе-сентябре 2022 года. Тогда в полицию поступило несколько сообщений от жителей Центрального района Воронежа. Люди рассказали об отравлении нескольких бездомных и домашних собак. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Жительница улицы Ломоносова рассказала правоохранителям, что 3 августа на прогулке ее собака Бони что-то съела около их дома, а спустя час питомец начал вести себя очень странно. Животное стало метаться из стороны в стороны, начались судорожные движения и изо рта пошла пена. В ветеринарной клинике помочь ей не смогли - через несколько дней собака умерла.

Спустя некоторое время злоумышленницу вычислили. Ею оказалась 65-летняя местная жительница. Женщина у себя в квартире заготавливала приманки. Колбасные изделия она начиняла лекарственным препаратом, не предназначенным для животных, желая наступления мучительной смерти собакам.

Женщина признала вину и рассказала, что с детства ненавидит собак, так как ее покусала одна из них. Теперь пенсионерке грозит до 5 лет колонии за жестокое обращение с животными.