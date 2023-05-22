В Воронеже открылся Динопарк

фото мэрии Воронежа

В Воронеже теперь есть «Динопарк». Развлекательно-образовательный комплекс открылся в Центральном парке. Объект включает экспозиции в виде фигур динозавров, зону «раскопок», погружающую в эпоху динозавров, а также зону проведения небольших мероприятий. В ближайшее время пространство собираются пополнить новыми экспозициями.

Как отметили в мэрии Воронежа, «Динопарк» будет работать с апреля по октябрь. Здесь на постоянной основе собираются проходить экскурсии и различные мастер-классы для детей.

Торги на размещение объекта состоялись в ноябре прошлого года. В зимне-весенний период велись благоустройство территории и обустройство объекта.