Воронежская велогонщица завоевала бронзу заключительного этапа Кубка России

Валерия Боронина. Фото: cspsk-vrn.ru

Валерия Боронина стала бронзовым призером заключительного этапа Кубка России. Он одновременно был финалом многодневной гонки в Ижевске. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

- Все решил спринт из общей группы, а Валерия как раз специализируется на этом направлении, - подвел итоги выступления нашей велогонщицы главный тренер сборной Воронежской области по велоспорту Олег Агапов. — По сумме всей многодневки она заняла общее десятое место. Кубок России мы расцениваем как подготовительный этап перед главным стартом Борониной в олимпийской дисциплине - групповой гонке с общего старта среди молодежи.