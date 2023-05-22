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НовостиСпорт22 мая 2023 10:29

Воронежская велогонщица завоевала бронзу заключительного этапа Кубка России

По итогам многодневки Валерия Боронина замкнула десятку лучших [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Валерия Боронина.

Валерия Боронина.

Фото: cspsk-vrn.ru

Валерия Боронина стала бронзовым призером заключительного этапа Кубка России. Он одновременно был финалом многодневной гонки в Ижевске. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

- Все решил спринт из общей группы, а Валерия как раз специализируется на этом направлении, - подвел итоги выступления нашей велогонщицы главный тренер сборной Воронежской области по велоспорту Олег Агапов. — По сумме всей многодневки она заняла общее десятое место. Кубок России мы расцениваем как подготовительный этап перед главным стартом Борониной в олимпийской дисциплине - групповой гонке с общего старта среди молодежи.

Валерия разогналась к финишу многодневки.

Валерия разогналась к финишу многодневки.

Фото: cspsk-vrn.ru