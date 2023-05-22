Воронежцев напугали желто-зеленые разводы на лужах

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Воронежцы обеспокоились желто-зелеными лужами после дождя. Снимки воды с неприятного вида разводами на улицах опубликовали в городских пабликах.

Причина простая: прошедший дождь сбил пыльцу с цветущих шышечек сосен. Именно ее частицы смывает с деревьев дождь, так окрашивая лужи.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о том, как воронежцы переживали после «белого» дождя, оставившего на машинах, перилах и тротуарах светлый налет. Специалисты тогда разошлись во мнения, гадая: пыль это от бурь в соседних Волгоградской и Астраханской областях или долетел пепел от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.