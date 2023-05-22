В Воронеже поймали «мастера», взявшего за ремонт электропроводки с 85-летнего мужчины 269 тысяч

Арестованному мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

С начала года в отдел полиции Левобережного района подали заявления несколько пожилых людей, ставших жертвами мошенника. Пенсионеры звонили по объявлению, расклеенному у подъездов, об оказании услуг по ремонту. Мужчина приходил в квартиру, составлял смету работ, называл их цену и говорил, что начнет ремонт на следующий день. На следующее утро заявлял, что объем дел и цены на материалы резко возросли. Причем в несколько раз.

Пожилые люди передавали ему требуемую сумму. Мошенник под предлогом покупки материалов исчезал с деньгами и больше не возвращался. Особенно серьезно материально пострадал 85-летний пенсионер. Он обратился к «мастеру», чтобы починить электропроводку, отдал ему 269 тысяч рублей, после чего больше его не видел.

Стражи порядка задержали в Воронеже по подозрению в этих мошенничествах 24-летнего местного жителя. В отделе полиции молодой человек признал свою вину.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Аферисту грозит до пяти лет лишения свободы. Его арестовали, - сообщили в региональном ГУ МВД.