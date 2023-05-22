Билеты на решающую битву воронежского «Факела» за право остаться в Премьер-лиге можно купить с 24 мая

Билеты лучше заказывать в интернете сразу, они очень быстро кончаются. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В клубе «Факел» рассказали, когда стартует продажа билетов на матч в Воронеже нашей футбольной команды с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдет 28 мая, начнется она в 16.30.

Продажа электронных билетов начнется в среду, 24 мая, в 11.00 на qtickets.ru. Болельщикам нашего клуба будут доступны билеты на сектора 1 и 7 Восточной трибуны, оставшиеся после продажи абонементов места на 1-м и 7-м секторах Центральной трибуны, а также на Южной трибуне. На Северной будут располагаться болельщики гостей. Волжский клуб выкупил квоту для своих болельщиков.

Билеты будут продавать только на сайте qtickets.ru. Причем не более трех в одни руки, чтобы уменьшить возможность спекуляции. С одного электронного устройства действует режим одного заказа! Сделать три заказа по одному билету не получится.

Если вы покупаете три билета, указывая одну Карту болельщика, вам необходимо будет затем «назначить» людям, которые пойдут с вами на матч, в личном кабинете Госуслуг.

Кассы будут работать 27 мая с 11 до 19 часов и 28 мая с 11.00 до 17:30 только для продажи программок!

Напоминаем, что для покупки билетов необходимо иметь Карту болельщика! В день игры ее можно оформить в ближайшем к Центральному стадиону профсоюзов МФЦ (проспект Революции, 33Б, второй этаж).

Только победа в этом матче дает «Факелу» хорошие шансы вернуться на 12 место, дающее право спокойно готовиться к следующему сезону в Премьер-лиге без нервотрепки стыковых матчей с одним из лучших клубов ФНЛ. В случае выигрыша наша команда обходит «Крылья Советов» на одно очко. А впереди у самарцев заключительный матч с московским «Спартаком», вновь по полной включившемуся в гонку за второе место после победы над ЦСКА. Причем даже очко в битве с «красно-белыми» оставит «Крылья» позади «Факела», так как у них будет хуже разность мячей. Но это расклады в случае победы нашего клуба. А чтобы она случилась, нужно как следует «Факел» поддержать!