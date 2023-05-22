В Воронеже иномарка сбила 18-летнего велосипедиста

Фото - регионального главка МВД Фото: Предоставлено "КП"

ДТП произошло 21 мая на улице Чебышева в Воронеже. Автомобиль «Вольво S-60» сбил 18-летнего велосипедиста. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, примерно в 19.05 часов у дома № 11А 48-летний местный житель ехал на иномарке по улице Новосибирской со стороны улицы Ростовской в направлении улицы Корольковой. В это время парень на велосипеде переезжал проезжую часть дороги перпендикулярно справа налево по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода или перекрестка. В этот момент он был сбит.

В результате молодой человек получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.