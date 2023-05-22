Глава Минобрнауки Валерий Фальков прибыл в Воронеж

Фото с сайта Минобрнауки РФ

В понедельник, 22 мая, в Воронеж с официальным визитом приехал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель пресс-службы облправительства Артем Сокольников.

Он уточнил, что глава Минобрнауки будет работать в Воронеже вместе с губернатором Александром Гусевым. Детали визита пока не раскрываются. Но вполне возможно, что он посетит какой-либо воронежский вуз.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Воронеж может приехать также министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.