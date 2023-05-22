Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2023 6:17

Глава Минобрнауки Валерий Фальков прибыл в Воронеж

Он проведет встречу с губернатором Александром Гусевым
Евгения ФРОЛОВА
Фото с сайта Минобрнауки РФ

Фото с сайта Минобрнауки РФ

В понедельник, 22 мая, в Воронеж с официальным визитом приехал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель пресс-службы облправительства Артем Сокольников.

Он уточнил, что глава Минобрнауки будет работать в Воронеже вместе с губернатором Александром Гусевым. Детали визита пока не раскрываются. Но вполне возможно, что он посетит какой-либо воронежский вуз.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Воронеж может приехать также министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.